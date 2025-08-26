Polícia investiga desaparecimento de adolescentes no bairro Papicu, em Fortaleza

José Washington Gadelha de Sena, de 15 anos, e André Ian Pereira Andrade, de 17 anos, foram vistos pela última vez no último domingo, 24, no bairro Papicu

O desaparecimento de dois jovens no bairro Papicu, em Fortaleza , está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Polícia Civil investiga desaparecimento

José Washington Gadelha de Sena, de 15 anos, e André Ian Pereira Andrade, de 17 anos, foram vistos pela última vez no último domingo, 24, no bairro Papicu, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) da Capital.

Em nota, a PC-CE informou que a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil, está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de localizar as vítimas.

O desaparecimento dos dois adolescentes também está sendo divulgado no perfil oficial do Instagram da DHPP.

Como realizar denúncias?

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.