Polícia investiga desaparecimento de adolescentes no bairro Papicu, em Fortaleza

Polícia investiga desaparecimento de adolescentes no bairro Papicu, em FortalezaJosé Washington Gadelha de Sena, de 15 anos, e André Ian Pereira Andrade, de 17 anos, foram vistos pela última vez no último domingo, 24, no bairro Papicu
O desaparecimento de dois jovens no bairro Papicu, em Fortaleza, está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).
LEIA TAMBÉM | "Enfrentar todas as organizações criminosas", diz Elmano sobre avanço do CV em Fortaleza
Polícia Civil investiga desaparecimento
José Washington Gadelha de Sena, de 15 anos, e André Ian Pereira Andrade, de 17 anos, foram vistos pela última vez no último domingo, 24, no bairro Papicu, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) da Capital.
Em nota, a PC-CE informou que a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil, está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de localizar as vítimas.
O desaparecimento dos dois adolescentes também está sendo divulgado no perfil oficial do Instagram da DHPP.
Como realizar denúncias?
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.
Disque-Denúncia SSPDS: 181
WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncia: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/
É possível realizar denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia nos endereços listados acima.