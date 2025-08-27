Novo duplo homicídio é registrado na comunidade dos Índios, no Papicu

Novo duplo homicídio é registrado na comunidade dos Índios, no PapicuApós na sexta-feira, 22, um casal ter sido morto a tiros na comunidade, dois homens foram assassinados na madrugada desta quarta-feira, 27
Cinco dias depois, um novo duplo homicídio foi registrado na comunidade dos Índios, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza. Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira, 27, e morreram em plena via pública.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou os nomes das vítimas, mas informou que eles tinham 32 e 38 anos.
"A 10ª Delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do crime", afirmou a SSPDS.
Na sexta-feira, 22, um casal já havia sido morto a tiros na comunidade dos Índios. Na ocasião, quatro pessoas foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento nas mortes de Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o "Bruno Gordão", de 36 anos, e Geane Xavier de Almeida, de 42 anos — ela que estava grávida.
Conforme a investigação da 10ª DHPP, o crime foi motivado após Francisco Bruno deixar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que dominava a comunidade, para entrar no Comando Vermelho (CV).
Os seus antigos aliados não teriam aceitado a decisão e decidiram assassinar Francisco Bruno e a companheira dele.
Como O POVO vem mostrando desde sexta, a comunidade dos Índios foi mais uma comunidade onde era registrada atuação da GDE e os criminosos decidiram "rasgar a camisa" da facção para ingressar no CV.
Desde então, a comunidade vive sob tensão diante da rivalidade entre os dois grupos. No domingo, 24, mais um homem foi assassinado na comunidade dos Índios, mais especificamente, na rua Rio Pardo.
Já na tarde dessa terça-feira, 26, policiais militares apreenderam dois revólveres calibre .38 e uma pistola calibre 9mm.
Conforme a PM, a apreensão foi realizada após os agentes de segurança visualizarem um "indivíduo em atitude suspeita" e ele correr abandonando uma mochila, onde o armamento foi encontrado.
O homem, porém, conseguiu fugir. Na mochila, ainda havia 84 munições intactas de diferentes calibres, três carregadores e a quantia de R$ 1.048,55 em espécie.
"Todo o material apreendido foi encaminhado ao 15º Distrito Policial (DP), onde foi instaurado inquérito policial para dar prosseguimento às investigações", informou a PM.
Escola do Papicu tem aulas suspensas
Após o duplo homicídio registrado na madrugada, a escola Professora Maria Gondim dos Santos, localizada nas proximidades da comunidade dos Índios, também no Papicu, decidiu suspender as aulas nesta quarta.
A Secretaria Municipal da Educação (SME) disse desconhecer ameaças a alunos e à escola, mas que, “em razão do clima de instabilidade que se instalou entre a comunidade escolar”, os “estudos domiciliares” foram recomendados nesta quarta.
“A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) informa que uma equipe da Inspetoria de Segurança Escolar da Guarda Municipal de Fortaleza já se encontra no local, onde faz a segurança junto de uma equipe da Polícia Militar, por meio do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac)”, afirmou a nota da SME.
Homicídio também é registrado na Cidade 2000
Ainda na manhã desta quarta-feira, outro homicídio foi registrado em um bairro vizinho ao Papicu. Na Cidade 2000, um jovem de 22 anos foi morto a tiros em um terreno baldio.
A 10ª DHPP também é a unidade responsável por investigar esse crime. Ainda não há informações oficiais que relacionem os assassinatos no Papicu ao da Cidade 2000.
Ainda na madrugada desta quarta, outro assassinato foi registrado no bairro Cambeba. Nesse caso, um homem de 41 anos foi morto a tiros. Também nessa ocorrência nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria.