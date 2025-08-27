Novo duplo homicídio é registrado na comunidade dos Índios, no Papicu

￼CRIMINOSOS da comunidade dos Índios trocaram de facção / Crédito: Reprodução/Google Street View

Cinco dias depois, um novo duplo homicídio foi registrado na comunidade dos Índios, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza. Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira, 27, e morreram em plena via pública.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não divulgou os nomes das vítimas, mas informou que eles tinham 32 e 38 anos.

"A 10ª Delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do crime", afirmou a SSPDS.

Na sexta-feira, 22, um casal já havia sido morto a tiros na comunidade dos Índios. Na ocasião, quatro pessoas foram presas em flagrante suspeitas de envolvimento nas mortes de Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o "Bruno Gordão", de 36 anos, e Geane Xavier de Almeida, de 42 anos — ela que estava grávida. Conforme a investigação da 10ª DHPP, o crime foi motivado após Francisco Bruno deixar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), que dominava a comunidade, para entrar no Comando Vermelho (CV).

Os seus antigos aliados não teriam aceitado a decisão e decidiram assassinar Francisco Bruno e a companheira dele.



Já na tarde dessa terça-feira, 26, policiais militares apreenderam dois revólveres calibre .38 e uma pistola calibre 9mm.

Conforme a PM, a apreensão foi realizada após os agentes de segurança visualizarem um "indivíduo em atitude suspeita" e ele correr abandonando uma mochila, onde o armamento foi encontrado.

O homem, porém, conseguiu fugir. Na mochila, ainda havia 84 munições intactas de diferentes calibres, três carregadores e a quantia de R$ 1.048,55 em espécie.



"Todo o material apreendido foi encaminhado ao 15º Distrito Policial (DP), onde foi instaurado inquérito policial para dar prosseguimento às investigações", informou a PM.

Escola do Papicu tem aulas suspensas

Após o duplo homicídio registrado na madrugada, a escola Professora Maria Gondim dos Santos, localizada nas proximidades da comunidade dos Índios, também no Papicu, decidiu suspender as aulas nesta quarta.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) disse desconhecer ameaças a alunos e à escola, mas que, “em razão do clima de instabilidade que se instalou entre a comunidade escolar”, os “estudos domiciliares” foram recomendados nesta quarta.

