Queima de fogos por facções em Fortaleza: veja o que se sabe

Queima de fogos por facções em Fortaleza: o que se sabe e o que falta saberInvestigações apontam que guerra entre facções criminosas está por trás de foguetório registrado em vários pontos da Capital em dois dias seguidos
Intensa queima de fogos foi registrada em várias regiões de Fortaleza e Região Metropolitana nas noites de segunda-feira, 15, e de terça-feira, 16. Ocorridos teriam relação com comemorações de facções criminosas.
A seguir, O POVO reúne todas as informações apuradas até o momento sobre o foguetório:
Em quais bairros houve queimas de fogos em Fortaleza?
Segundo relatos obtidos pelo O POVO, moradores indicaram foguetórios em pelo menos 20 bairros da Capital, entre eles:
- Aerolândia
- Álvaro Weyne
- Barra do Ceará
- Bela Vista
- Benfica
- Bom Jardim
- Conjunto Ceará
- Cristo Redentor
- Dias Macedo
- Fátima
- Jangurussu
- Joaquim Távora
- Maraponga
- Messejana
- Montese
- Padre Andrade
- Parangaba
- Parreão
- Parquelândia
- Pici
- Pirambu
Quem está por trás da queima de fogos?
De acordo com publicações que circularam nas redes sociais neste domingo, 14, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estavam planejando realizar um foguetório no dia seguinte.
A queima de fogos teria sido uma comemoração do CV pela tomada de territórios antes controlados pela facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Entre eles, estão a comunidade do Lagamar, reivindicada há mais de 10 anos pelo GDE, no bairro São João do Tauape, e áreas do Vicente Pinzón.
Guerra entre Comando Vermelho e GDE em Fortaleza
O conflito entre as duas facções se intensificou em junho, após um racha na organização interna do GDE. O pivô do conflito é Ronaldo Pinto dos Santos, o "Bicho Feio", figura importante do GDE. Bicho Feio foi jurado de morte pela própria facção e decidiu migrar para o CV. Após sua saída, levou outros integrantes consigo.
Segundo relato de testemunha à Polícia Civil do Ceará (PCCE), ele fugiu do Estado e está enviando ordens do Rio de Janeiro. Desde então, homicídios e ataques foram registrados em comunidades de bairros como Vicente Pinzón, Papicu, Cidade 2000, Bom Jardim e Manuel Dias Branco.
Segundo relatório elaborado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o CV está apresentando o dobro de atuação do GDE no Ceará, ultrapassando mais de 1.400 territórios.
Segunda queima de fogos na Grande Fortaleza
Na noite de terça-feira, 16, novos fogos foram registrados em bairros da Capital. Desta vez, o foguetório foi organizado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).
Segundo comunicados do GDE que circularam nas redes sociais, a facção recebeu apoio do TCP em uma aliança contra o CV.
Bairros de Fortaleza com registros de fogos na terça-feira (16/09):
- Barra do Ceará, Barroso
- Jangurussu
- José Walter
- Mondubim
- Passaré
- Sapiranga
Também houve registros nos municípios de Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Quantas pessoas foram presas até agora?
As ações das Forças de Segurança resultaram na prisão de 94 suspeitos até o momento
Segunda-feira (15/09)
19 suspeitos de envolvimento na soltura dos fogos foram capturados pelas Forças de Segurança do Ceará. Todas as capturas ocorrem em bairros de Fortaleza:
- Autran Nunes: quatro homens
- Parque Santa Maria: dois homens
- Paupina: dois homens
- Pinzón: um homem e um adolescente
- Cristo Redentor: dois homens
- Floresta: três homens e três adolescentes
Terça-feira (16/09)
76 suspeitos foram capturados pelas forças de Segurança, além de diversos fogos de artifício, veículos, drogas, armas de fogo e munições apreendidas.
As capturas ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana e no interior do estado:
- Fortaleza: 32 suspeitos
- Região Metropolitana: 29 suspeitos
- Canindé: oito suspeitos
- Quixadá: cinco suspeitos
- Morada Nova: dois suspeitos
Como a polícia reage à queima de fogos em Fortaleza
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Polícia Civil do Ceará (PCCE) seguem atuando em operações ostensivas e investigações sobre a queima de fogos. Os presos estão sendo investigados por crimes como:
- Associação criminosa
- Organização criminosa
- Pichação ligada a facções
A SSPDS destacou que entre janeiro e agosto deste ano, 1.418 prisões já realizadas no Estado em ações contra o crime organizado. A marca representa um aumento de 61,55 em relação ao mesmo período de 2024.
Quais facções estão envolvidas no foguetório?
- Comando Vermelho (CV): responsável pela primeira queima de fogos, comemorando a tomada de territórios do GDE
- GDE + TCP: realizaram foguetório no dia seguinte como resposta, após anunciar aliança contra o CV
O que ainda não se sabe sobre os casos
Até agora, não há confirmação oficial sobre o grau de envolvimento direto dos presos com as facções.
Também não está claro se o CV continuará avançando sobre territórios ou como se dará a atuação conjunta entre GDE e TCP.
