Queima de fogos por facções em Fortaleza: veja o que se sabe

Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) estão por trás da queima de fogos registrada em Fortaleza e Região Metropolitana / Crédito: FÁBIO LIMA

Intensa queima de fogos foi registrada em várias regiões de Fortaleza e Região Metropolitana nas noites de segunda-feira, 15, e de terça-feira, 16. Ocorridos teriam relação com comemorações de facções criminosas. A seguir, O POVO reúne todas as informações apuradas até o momento sobre o foguetório:

Em quais bairros houve queimas de fogos em Fortaleza? Segundo relatos obtidos pelo O POVO, moradores indicaram foguetórios em pelo menos 20 bairros da Capital, entre eles: Aerolândia



Álvaro Weyne



Barra do Ceará



Bela Vista



Benfica



Bom Jardim



Conjunto Ceará



Cristo Redentor

Dias Macedo



Fátima



Jangurussu



Joaquim Távora



Maraponga



Messejana



Montese



Padre Andrade

Parangaba



Parreão



Parquelândia



Pici



Pirambu Quem está por trás da queima de fogos? De acordo com publicações que circularam nas redes sociais neste domingo, 14, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estavam planejando realizar um foguetório no dia seguinte. A queima de fogos teria sido uma comemoração do CV pela tomada de territórios antes controlados pela facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Entre eles, estão a comunidade do Lagamar, reivindicada há mais de 10 anos pelo GDE, no bairro São João do Tauape, e áreas do Vicente Pinzón. Guerra entre Comando Vermelho e GDE em Fortaleza O conflito entre as duas facções se intensificou em junho, após um racha na organização interna do GDE. O pivô do conflito é Ronaldo Pinto dos Santos, o "Bicho Feio", figura importante do GDE. Bicho Feio foi jurado de morte pela própria facção e decidiu migrar para o CV. Após sua saída, levou outros integrantes consigo.

Segundo relato de testemunha à Polícia Civil do Ceará (PCCE), ele fugiu do Estado e está enviando ordens do Rio de Janeiro. Desde então, homicídios e ataques foram registrados em comunidades de bairros como Vicente Pinzón, Papicu, Cidade 2000, Bom Jardim e Manuel Dias Branco. Segundo relatório elaborado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o CV está apresentando o dobro de atuação do GDE no Ceará, ultrapassando mais de 1.400 territórios.

Segunda queima de fogos na Grande Fortaleza Na noite de terça-feira, 16, novos fogos foram registrados em bairros da Capital. Desta vez, o foguetório foi organizado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo comunicados do GDE que circularam nas redes sociais, a facção recebeu apoio do TCP em uma aliança contra o CV. Bairros de Fortaleza com registros de fogos na terça-feira (16/09):



Barra do Ceará, Barroso

Jangurussu

José Walter

Mondubim

Passaré

Sapiranga

Também houve registros nos municípios de Maracanaú e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Quantas pessoas foram presas até agora? As ações das Forças de Segurança resultaram na prisão de 94 suspeitos até o momento

Segunda-feira (15/09) 19 suspeitos de envolvimento na soltura dos fogos foram capturados pelas Forças de Segurança do Ceará. Todas as capturas ocorrem em bairros de Fortaleza: