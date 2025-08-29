Facção atravessou o Cocó para atacar rivais na Cidade 2000

Comunidade dos Barreiros, localizada entre a Cidade 2000 e o Manoel Dias Branco, registra atuação da facção Guardiões do Estado (GDE) e, por isso, sofre com ataques do Comando Vermelho (CV) / Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que age no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, atravessaram o Parque e o Rio Cocó para atacar rivais da Guardiões do Estado (GDE) que atuam na comunidade dos Barreiros, localizada entre os bairros Cidade 2000 e Manoel Dias Branco.

A ação criminosa, registrada por volta das 4h30min da quarta-feira, 27, resultou na morte de João Mateus de Matos Rodrigues, de 22 anos. Walker Izaias Coelho Santos, de 19 anos, foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no assassinato.



“No local do crime, populares informaram ser comum membros do CV atravessarem o matagal que separa a Comunidade dos Barreiros (GDE) do bairro Edson Queiroz (CV) e atirarem a esmo contra quem aparecesse na rua, de madrugada, na Comunidade dos Barreiros”, afirmou um dos oficiais investigadores ouvidos no APF.

Walker Izaias foi encontrado na comunidade do Luxou, localizada no bairro Praia do Futuro II, “onde funciona uma espécie de centro operacional do Comando Vermelho”, conforme descreveu o policial civil.

O suspeito negou envolvimento com o crime, afirmando que permaneceu por toda a madrugada na Comunidade dos Cocos, também localizada na Praia do Futuro. Em audiência de custódia realizada nessa quinta-feira, 28, Walker Izaias teve a prisão preventiva decretada.

Disputas entre CV e GDE na região

Na mesma madrugada em que João Mateus foi assassinado na Comunidade dos Barreiros, um duplo homicídio foi registrado a cerca de 3,5 quilômetros de distância na comunidade dos Índios, no Papicu.

Também a comunidade dos Índios registra uma guerra entre CV e GDE, após integrantes desta facção, que era hegemônica no território, aderirem à organização criminosa carioca.

Na sexta-feira, 25, outro duplo homicídio havia ocorrido na comunidade dos Índios, vitimando Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o Bruno Gordão, de 36 anos, e Geane Xavier de Almeida, de 42 anos.

