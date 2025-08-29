Facção atravessou o Cocó para atacar rivais na Cidade 2000

Facção atravessou o Cocó para atacar rivais na Cidade 2000Ação criminosa, registrada na madrugada de quarta-feira, 27, deixou um homem morto. Um suspeito do crime foi preso ainda em estado de flagrante
Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que age no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, atravessaram o Parque e o Rio Cocó para atacar rivais da Guardiões do Estado (GDE) que atuam na comunidade dos Barreiros, localizada entre os bairros Cidade 2000 e Manoel Dias Branco.
A ação criminosa, registrada por volta das 4h30min da quarta-feira, 27, resultou na morte de João Mateus de Matos Rodrigues, de 22 anos. Walker Izaias Coelho Santos, de 19 anos, foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no assassinato.
Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), Walker Izaias, ao lado de outras pessoas ainda não identificadas, atravessou a região de mata que divide o Edson Queiroz da comunidade dos Barreiros e, já na rua Passeio dos Cajueiros, efetuou os disparos que mataram a vítima.
Os policiais civis da 10º Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (10ª DHPP) chegaram até Walker Izaias após obterem relatos de que um dos assassinos utilizava tornozeleira eletrônica.
Dados da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) indicaram que, durante a madrugada, ele realizou um percurso compatível com o deslocamento descrito no ataque.
“No local do crime, populares informaram ser comum membros do CV atravessarem o matagal que separa a Comunidade dos Barreiros (GDE) do bairro Edson Queiroz (CV) e atirarem a esmo contra quem aparecesse na rua, de madrugada, na Comunidade dos Barreiros”, afirmou um dos oficiais investigadores ouvidos no APF.
Walker Izaias foi encontrado na comunidade do Luxou, localizada no bairro Praia do Futuro II, “onde funciona uma espécie de centro operacional do Comando Vermelho”, conforme descreveu o policial civil.
O suspeito negou envolvimento com o crime, afirmando que permaneceu por toda a madrugada na Comunidade dos Cocos, também localizada na Praia do Futuro. Em audiência de custódia realizada nessa quinta-feira, 28, Walker Izaias teve a prisão preventiva decretada.
Disputas entre CV e GDE na região
Na mesma madrugada em que João Mateus foi assassinado na Comunidade dos Barreiros, um duplo homicídio foi registrado a cerca de 3,5 quilômetros de distância na comunidade dos Índios, no Papicu.
Também a comunidade dos Índios registra uma guerra entre CV e GDE, após integrantes desta facção, que era hegemônica no território, aderirem à organização criminosa carioca.
Na sexta-feira, 25, outro duplo homicídio havia ocorrido na comunidade dos Índios, vitimando Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o Bruno Gordão, de 36 anos, e Geane Xavier de Almeida, de 42 anos.
Outro bairro da região que sofre com o confronto entre as duas facções é o Vicente Pínzón. Entre 29 de junho e 23 de agosto, pelo menos, 16 homicídios foram registrados no bairro, conforme levantamento do O POVO.