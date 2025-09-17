Queima de fogos: sobe para 76 total de presos por envolvimento em facção no Ceará

Fogutórios aconteceram na segunda, 15, protagonizado pelo Comando Vermelho; e na terça, 16, reação da facção Terceiro Comando Puro, para a qual foram integrantes da GDE

Desde a segunda-feira, 15, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram 95 pessoas detidas.

Sobe para 76 o total de suspeitos presos por envolvimento com grupos criminosos relacionados à queima de fogos de artifício e pichações. Capturas ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana e no Interior na noite desta terça-feira, 16.

Houve intensa queima de fogos na segunda à noite em diferentes bairros da Capital e na RMF. Ação seria comemoração da facção Comando Vermelho (CV) sobre tomada de territórios.

Na terça, mais fogos. Esses, convocado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), para a qual mudaram diversos integrantes da Guardiões do Estdao (GDE).

Foram apreendidos ainda fogos de artifício, veículos, drogas, armas de fogo e munições.

Entre os presos conduzidos para delegacias da Polícia Civil, 32 foram capturados na Capital e 29 na RMF (Maracanaú, Aquiraz, Pacatuba, Paracuru e Horizonte), além de 15 no Interior (Canindé, Quixadá e Morada Nova).