Ventos e baixa umidade: 87 municípios do Ceará recebem aviso de perigo potencial

Ventos e baixa umidade: 87 municípios do Ceará recebem aviso de perigo potencialEstado segue com ventos até às 10 horas desta quarta-feira, 20, em 44 municípios. Já a baixa umidade ocorre até às 20 horas desta terça-feira, 19, em 43 localidades
Ceará recebe aviso para perigo potencial de ventos costeiros e baixa umidade do ar, totalizando 87 municípios afetados. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Todo o litoral do Estado segue com ventos das 10 horas desse domingo, 17, às 10 horas desta quarta-feira, 20. Já a baixa umidade ocorre das 10 horas dessa segunda-feira, 18, às 20 horas desta terça-feira, 19.
Os riscos do primeiro quadro incluem movimentação de dunas de areia sobre construções na orla nas localidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe, abrangendo 44 munícipios.
Segundo o Inmet, a Defesa Civil deve ser contatada, em caso de emergências, por meio do telefone 199.
Já a baixa umidade indica que a variação pode ser entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Dessa vez, as áreas afetadas abarcam o Sul, Sertões, Centro-Sul e Noroeste, permeando 43 localidades.
De acordo com o Instituto, a orientação é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. Para obter mais informações, a Defesa pode ser acionada, por meio do telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no disque 193.
Ventos e baixa umidade do ar: quais são os dados da Funceme?
Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a umidade relativa do ar deve atingir valores mínimos em torno de 30% nas tardes, sobretudo na Jaguaribana, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns até esta quarta.
Os ventos terão predominância de sudeste. No entanto, a brisa marítima deve mudar a direção para leste-nordeste na faixa litorânea entre às tardes e noites.
A velocidade tende a aumentar em todas as macrorregiões, podendo atingir até 55 km/h na zona litorânea, Cariri, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e RMF.
Ventos costeiros: quais são os munícipios afetados?
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- Senador Sá
- Trairi
- Tururu
- Uruoca
Baixa umidade: quais são os munícipios afetados?
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Barbalha
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Milagres
- Missão Velha
- Mombaça
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri