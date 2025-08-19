Ventos e baixa umidade: 87 municípios do Ceará recebem aviso de perigo potencial

Ventos e baixa umidade no Ceará podem atingir 44 e 43 municípios, respectivamente / Crédito: Reprodução/ Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Ceará recebe aviso para perigo potencial de ventos costeiros e baixa umidade do ar, totalizando 87 municípios afetados. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Estiagem: três municípios do Ceará estão em situação de emergência; CONFIRA



Todo o litoral do Estado segue com ventos das 10 horas desse domingo, 17, às 10 horas desta quarta-feira, 20. Já a baixa umidade ocorre das 10 horas dessa segunda-feira, 18, às 20 horas desta terça-feira, 19.

