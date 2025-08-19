Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ventos e baixa umidade: 87 municípios do Ceará recebem aviso de perigo potencial

Ventos e baixa umidade: 87 municípios do Ceará recebem aviso de perigo potencial

Estado segue com ventos até às 10 horas desta quarta-feira, 20, em 44 municípios. Já a baixa umidade ocorre até às 20 horas desta terça-feira, 19, em 43 localidades
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará recebe aviso para perigo potencial de ventos costeiros e baixa umidade do ar, totalizando 87 municípios afetados. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Estiagem: três municípios do Ceará estão em situação de emergência; CONFIRA

Todo o litoral do Estado segue com ventos das 10 horas desse domingo, 17, às 10 horas desta quarta-feira, 20. Já a baixa umidade ocorre das 10 horas dessa segunda-feira, 18, às 20 horas desta terça-feira, 19.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Os riscos do primeiro quadro incluem movimentação de dunas de areia sobre construções na orla nas localidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe, abrangendo 44 munícipios. 

Segundo o Inmet, a Defesa Civil deve ser contatada, em caso de emergências, por meio do telefone 199.

Já a baixa umidade indica que a variação pode ser entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Dessa vez, as áreas afetadas abarcam o Sul, Sertões, Centro-Sul e Noroeste, permeando 43 localidades.

De acordo com o Instituto, a orientação é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. Para obter mais informações, a Defesa pode ser acionada, por meio do telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no disque 193.

Ventos e baixa umidade do ar: quais são os dados da Funceme?

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a umidade relativa do ar deve atingir valores mínimos em torno de 30% nas tardes, sobretudo na Jaguaribana, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns até esta quarta.

Os ventos terão predominância de sudeste. No entanto, a brisa marítima deve mudar a direção para leste-nordeste na faixa litorânea entre às tardes e noites.

A velocidade tende a aumentar em todas as macrorregiões, podendo atingir até 55 km/h na zona litorânea, Cariri, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e RMF.

Ventos costeiros: quais são os munícipios afetados? 

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Chorozinho
  13. Cruz
  14. Eusébio
  15. Fortaleza
  16. Fortim
  17. Granja
  18. Guaiúba
  19. Horizonte
  20. Icapuí
  21. Itaiçaba
  22. Itaitinga
  23. Itapipoca
  24. Itarema
  25. Jaguaruana
  26. Jijoca de Jericoacoara
  27. Maracanaú
  28. Maranguape
  29. Marco
  30. Martinópole
  31. Morrinhos
  32. Pacajus
  33. Pacatuba
  34. Palhano
  35. Paracuru
  36. Paraipaba
  37. Pentecoste
  38. Pindoretama
  39. Santana do Acaraú
  40. São Gonçalo do Amarante
  41. Senador Sá
  42. Trairi
  43. Tururu
  44. Uruoca

Baixa umidade: quais são os munícipios afetados?

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Antonina do Norte
  6. Araripe
  7. Arneiroz
  8. Assaré
  9. Aurora
  10. Barbalha
  11. Brejo Santo
  12. Campos Sales
  13. Caririaçu
  14. Cariús
  15. Catarina
  16. Cedro
  17. Crateús
  18. Crato
  19. Farias Brito
  20. Granjeiro
  21. Iguatu
  22. Independência
  23. Ipaporanga
  24. Jardim
  25. Jati
  26. Juazeiro do Norte
  27. Jucás
  28. Lavras da Mangabeira
  29. Milagres
  30. Missão Velha
  31. Mombaça
  32. Nova Olinda
  33. Novo Oriente
  34. Parambu
  35. Pedra Branca
  36. Penaforte
  37. Poranga
  38. Porteiras
  39. Potengi
  40. Quiterianópolis
  41. Saboeiro
  42. Salitre
  43. Santana do Cariri

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar