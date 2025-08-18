136 viaturas blindadas das polícias devem chegar em novembro no Ceará

136 viaturas blindadas das polícias devem chegar em novembro no CearáO anúncio foi compartilhado pelo governador Elmano de Freitas nesta segunda-feira, 18, durante visita à fábrica responsável pela blindagem, em São Paulo
As polícias Militar (PMCE) e Civil (PC-CE) do Ceará devem receber, em novembro deste ano, as primeiras 136 viaturas blindadas para uso. A informação foi publicada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta segunda-feira, 18.
Em viagem a São Paulo, o chefe do Executivo estadual visitou a fábrica responsável pelo processo de blindagem.
Na ocasião, foi acompanhado pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; o comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, e o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez.
“Consideramos muito importante para a segurança do profissional, para que ele possa trabalhar mais confiante e se sentindo efetivamente apoiado no trabalho contra o crime organizado”, ressaltou o governador.
Desde 2023, 949 viaturas foram entregues às forças de segurança. A adaptação dos veículos para blindagem já havia sido anunciada no dia 30 de julho e o investimento para o primeiro lote é de R$ 24.977.384,64.
Viaturas blindadas: primeiros veículos devem chegar em novembro
“Teremos nas viaturas blindadas um ‘esbarrador’ especializado que vai evitar que o peso extra da viatura, dentro do deslocamento, seja um impeditivo para que as portas sejam abertas na mesma velocidade de uma viatura comum”, afirmou o coronel Sinval Sampaio.
O comandante-geral da PMCE argumenta que a prática “muitas vezes” acontece com a viatura em movimento, e que o equipamento deve garantir que o processo não danifique o carro.
Para o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez, a blindagem representa “mais investimento, segurança e reconhecimento” aos policiais militares e civis. “Algo muito importante para nós”, acrescenta.
Em sua rede social, o governador compartilhou os bastidores de montagem da fábrica, incluindo uma declaração do diretor comercial da empresa, Humberto Breves.
“É uma viatura que recebe proteção balística parcial, com a melhor tecnologia, o menor peso e que vem a proteger todos os profissionais da Segurança Pública do Estado”, diz Breves.
