136 viaturas blindadas das polícias devem chegar em novembro no Ceará

O anúncio foi compartilhado pelo governador Elmano de Freitas nesta segunda-feira, 18, durante visita à fábrica responsável pela blindagem, em São Paulo
As polícias Militar (PMCE) e Civil (PC-CE) do Ceará devem receber, em novembro deste ano, as primeiras 136 viaturas blindadas para uso. A informação foi publicada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta segunda-feira, 18.

Em viagem a São Paulo, o chefe do Executivo estadual visitou a fábrica responsável pelo processo de blindagem.

Na ocasião, foi acompanhado pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; o comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, e o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez.

“Consideramos muito importante para a segurança do profissional, para que ele possa trabalhar mais confiante e se sentindo efetivamente apoiado no trabalho contra o crime organizado”, ressaltou o governador.

Desde 2023, 949 viaturas foram entregues às forças de segurança. A adaptação dos veículos para blindagem já havia sido anunciada no dia 30 de julho e o investimento para o primeiro lote é de R$ 24.977.384,64.

Viaturas blindadas: primeiros veículos devem chegar em novembro

“Teremos nas viaturas blindadas um ‘esbarrador’ especializado que vai evitar que o peso extra da viatura, dentro do deslocamento, seja um impeditivo para que as portas sejam abertas na mesma velocidade de uma viatura comum”, afirmou o coronel Sinval Sampaio.

O comandante-geral da PMCE argumenta que a prática “muitas vezes” acontece com a viatura em movimento, e que o equipamento deve garantir que o processo não danifique o carro.

Para o delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutierrez, a blindagem representa “mais investimento, segurança e reconhecimento” aos policiais militares e civis. “Algo muito importante para nós”, acrescenta.

Em sua rede social, o governador compartilhou os bastidores de montagem da fábrica, incluindo uma declaração do diretor comercial da empresa, Humberto Breves.

“É uma viatura que recebe proteção balística parcial, com a melhor tecnologia, o menor peso e que vem a proteger todos os profissionais da Segurança Pública do Estado”, diz Breves.

