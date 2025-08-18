Ventos costeiros: 44 municípios do Ceará recebem aviso de perigo

Ventos costeiros: 44 municípios do Ceará recebem aviso de perigoA velocidade média dos ventos pode alternar de 18 km/h a 36 km/h, com rajadas em torno de 55 km/h, até terça-feira, 19
Todo o litoral do Ceará recebeu aviso para perigo potencial de ventos costeiros das 10 horas desse domingo, 17, às 18 horas desta segunda-feira, 18. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a velocidade média dos ventos pode alternar de 18 quilômetros por hora (km/h) a 36 km/h, com rajadas em torno de 55 km/h, em áreas da faixa litorânea e nas regiões serranas até esta terça-feira, 19.
Os riscos incluem movimentação de dunas de areia sobre construções na orla nas localidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe, abrangendo 44 municípios.
Segundo o Inmet, a Defesa Civil deve ser contatada, em caso de emergências, por meio do telefone 199.
De acordo com a Funceme, a previsão do tempo para o Estado indica temperaturas variando de 15 graus Celsius (ºC) a 19 °C, principalmente nas regiões serranas, durante os fins das madrugadas e inícios das manhãs até esta terça-feira, 19.
Já no período da tarde, devem ser registrados 33 °C a 36 °C nas localidades do Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri.
Enquanto isso, a velocidade média dos ventos pode alternar de 18 quilômetros por hora (km/h) a 36 km/h até esta terça, com rajadas em torno de 55 km/h em áreas da faixa litorânea e nas regiões serranas.
Além disso, a tendência é ter uma diminuição da umidade relativa no período da tarde com valores ficando entre 20% a 30%, principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri nesta segunda.
Previsão do tempo: Ceará pode contar com chuvas?
Segundo a Funceme, há condição de chuvas passageiras e isoladas no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns no período da madrugada e início da manhã nesta segunda.
Não há previsão pluviométrica até esta quarta-feira, 20. O tempo deve variar na nebulosidade.
Seis maiores chuvas por posto do dia
- Quixelô (Posto: QUIXELÔ): 4 mm
- Solonópole (Posto: ACUDE TIGRE): 4 mm
- Tauá (Posto: TAUÁ): 2, 6 mm
- Crateús (Posto: IRAPUÃ): 2 mm
- Tauá (Posto: VERA CRUZ): 1, 8 mm
- Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: DEP. IRAPUAN PINHEIRO): 0, 5 mm
Ventos costeiros: veja os municípios afetados no Ceará
- Acaraú
- Amontada
- Aquiraz
- Aracati
- Barroquinha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Cruz
- Eusébio
- Fortaleza
- Fortim
- Granja
- Guaiúba
- Horizonte
- Icapuí
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Morrinhos
- Pacajus
- Pacatuba
- Palhano
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- Pindoretama
- Santana do Acaraú
- São Gonçalo do Amarante
- Senador Sá
- Trairi
- Tururu
- Uruoca