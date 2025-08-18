Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ventos costeiros: 44 municípios do Ceará recebem aviso de perigo

Ventos costeiros: 44 municípios do Ceará recebem aviso de perigo

A velocidade média dos ventos pode alternar de 18 km/h a 36 km/h, com rajadas em torno de 55 km/h, até terça-feira, 19
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Todo o litoral do Ceará recebeu aviso para perigo potencial de ventos costeiros das 10 horas desse domingo, 17, às 18 horas desta segunda-feira, 18. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Baixa umidade do ar no Ceará pode agravar doenças respiratórias; ENTENDA

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a velocidade média dos ventos pode alternar de 18 quilômetros por hora (km/h) a 36 km/h, com rajadas em torno de 55 km/h, em áreas da faixa litorânea e nas regiões serranas até esta terça-feira, 19.

Leia mais

Os riscos incluem movimentação de dunas de areia sobre construções na orla nas localidades do Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe, abrangendo 44 municípios. 

Segundo o Inmet, a Defesa Civil deve ser contatada, em caso de emergências, por meio do telefone 199.

De acordo com a Funceme, a previsão do tempo para o Estado indica temperaturas variando de 15 graus Celsius (ºC) a 19 °C, principalmente nas regiões serranas, durante os fins das madrugadas e inícios das manhãs até esta terça-feira, 19.

Já no período da tarde, devem ser registrados 33 °C a 36 °C nas localidades do Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri

Enquanto isso, a velocidade média dos ventos pode alternar de 18 quilômetros por hora (km/h) a 36 km/h até esta terça, com rajadas em torno de 55 km/h em áreas da faixa litorânea e nas regiões serranas.

Além disso, a tendência é ter uma diminuição da umidade relativa no período da tarde com valores ficando entre 20% a 30%, principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e no Cariri nesta segunda.

Previsão do tempo: Ceará pode contar com chuvas?

Segundo a Funceme, há condição de chuvas passageiras e isoladas no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns no período da madrugada e início da manhã nesta segunda.

Não há previsão pluviométrica até esta quarta-feira, 20. O tempo deve variar na nebulosidade.  

Seis maiores chuvas por posto do dia

  1. Quixelô (Posto: QUIXELÔ): 4 mm
  2. Solonópole (Posto: ACUDE TIGRE): 4 mm
  3. Tauá (Posto: TAUÁ): 2, 6 mm
  4. Crateús (Posto: IRAPUÃ): 2 mm
  5. Tauá (Posto: VERA CRUZ): 1, 8 mm
  6. Deputado Irapuan Pinheiro (Posto: DEP. IRAPUAN PINHEIRO): 0, 5 mm

Ventos costeiros: veja os municípios afetados no Ceará

  1. Acaraú
  2. Amontada
  3. Aquiraz
  4. Aracati
  5. Barroquinha
  6. Beberibe
  7. Bela Cruz
  8. Camocim
  9. Cascavel
  10. Caucaia
  11. Chaval
  12. Chorozinho
  13. Cruz
  14. Eusébio
  15. Fortaleza
  16. Fortim
  17. Granja
  18. Guaiúba
  19. Horizonte
  20. Icapuí
  21. Itaiçaba
  22. Itaitinga
  23. Itapipoca
  24. Itarema
  25. Jaguaruana
  26. Jijoca de Jericoacoara
  27. Maracanaú
  28. Maranguape
  29. Marco
  30. Martinópole
  31. Morrinhos
  32. Pacajus
  33. Pacatuba
  34. Palhano
  35. Paracuru
  36. Paraipaba
  37. Pentecoste
  38. Pindoretama
  39. Santana do Acaraú
  40. São Gonçalo do Amarante
  41. Senador Sá
  42. Trairi
  43. Tururu
  44. Uruoca

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cariri

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar