Ceará ganha duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena

Ministério da Saúde inaugura duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena no Ceará / Crédito: Rafael Anacé/MS

Três aldeias do Ceará passam a contar com duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSIs), inauguradas nesta segunda-feira, 18, conforme anunciou o Ministério da Saúde. As unidades atenderão cerca de 3.128 indígenas das aldeias Monguba, Horto e Olho d’Água, oferecendo atendimento contínuo, integral e serviços básicos nos territórios. A UBSI Pajé Barbosa, em Pacatuba, atenderá indígenas da aldeia Monguba, localizada a 34,22 km de Fortaleza. Já a UBSI Dona Joaquina Vieira, em Maracanaú, região metropolitana da capital, beneficiará as aldeias Horto e Olho d’Água. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento total nas duas unidades foi de R$ 2,848 milhões.

Atendimento humanizado e respeitando a cultura indígena "É com muita alegria que inauguramos essas unidades de saúde indígena ao povo Pitaguary. São entregas históricas que fortalecem a atenção primária e asseguram um atendimento digno, humanizado e respeitoso à cultura do povo da região", afirmou Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Em 2025, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará já recebeu R$ 22 milhões em investimentos para fortalecer a rede de atenção à saúde indígena. Além da entrega das UBSIs, houve aumento no número de profissionais, que passou de 306 em 2022 para 363 neste ano, contabilizando 89 mil atendimentos até o momento.



Estrutura da UBSI Dona Joaquina Vieira A UBSI Dona Joaquina Vieira poderá atender 2.512 indígenas das aldeias Horto e Olho d’Água. O espaço conta com duas Equipes Multidisciplinares da Saúde Indígena, compostas por:

-Dentistas e auxiliares de saúde bucal

-Duas médicas e duas enfermeiras

-Quatro técnicos de enfermagem

-Seis agentes indígenas de saúde (AIS)

-Dois agentes indígenas de saneamento O suporte operacional inclui um motorista para o carro de equipe e três motoristas para veículos de emergência. Antes da construção da nova unidade, os atendimentos eram realizados em uma casa cedida pela associação indígena.