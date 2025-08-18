Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará ganha duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena

O Ministério da Saúde anuncia que UBSIs atenderão mais de 3 mil indígenas das aldeias Monguba, em Pacatuba, Horto e Olho d'Água, em Maracanaú, com investimento de R$ 2,8 milhões
Três aldeias do Ceará passam a contar com duas novas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSIs), inauguradas nesta segunda-feira, 18, conforme anunciou o Ministério da Saúde. As unidades atenderão cerca de 3.128 indígenas das aldeias Monguba, Horto e Olho d’Água, oferecendo atendimento contínuo, integral e serviços básicos nos territórios.

A UBSI Pajé Barbosa, em Pacatuba, atenderá indígenas da aldeia Monguba, localizada a 34,22 km de Fortaleza. Já a UBSI Dona Joaquina Vieira, em Maracanaú, região metropolitana da capital, beneficiará as aldeias Horto e Olho d’Água. Segundo o Ministério da Saúde, o investimento total nas duas unidades foi de R$ 2,848 milhões.

Atendimento humanizado e respeitando a cultura indígena

“É com muita alegria que inauguramos essas unidades de saúde indígena ao povo Pitaguary. São entregas históricas que fortalecem a atenção primária e asseguram um atendimento digno, humanizado e respeitoso à cultura do povo da região”, afirmou Weibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

Em 2025, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará já recebeu R$ 22 milhões em investimentos para fortalecer a rede de atenção à saúde indígena. Além da entrega das UBSIs, houve aumento no número de profissionais, que passou de 306 em 2022 para 363 neste ano, contabilizando 89 mil atendimentos até o momento.

Estrutura da UBSI Dona Joaquina Vieira

A UBSI Dona Joaquina Vieira poderá atender 2.512 indígenas das aldeias Horto e Olho d’Água. O espaço conta com duas Equipes Multidisciplinares da Saúde Indígena, compostas por:
-Dentistas e auxiliares de saúde bucal
-Duas médicas e duas enfermeiras
-Quatro técnicos de enfermagem
-Seis agentes indígenas de saúde (AIS)
-Dois agentes indígenas de saneamento

O suporte operacional inclui um motorista para o carro de equipe e três motoristas para veículos de emergência. Antes da construção da nova unidade, os atendimentos eram realizados em uma casa cedida pela associação indígena.

Estrutura da UBSI Pajé Barbosa

A UBSI Pajé Barbosa, em Pacatuba, atenderá 616 indígenas da região. A Equipe Multidisciplinar é formada por:
-Uma médica do Programa Mais Médicos
-Uma enfermeira
-Um dentista e um auxiliar de saúde bucal
-Três técnicos de enfermagem
-Dois agentes indígenas de saúde
-Um agente indígena de saneamento

O espaço também conta com um motorista para o carro de equipe e três motoristas para veículos de emergência. Antes da inauguração, os atendimentos eram realizados em um espaço cedido pela prefeitura.

