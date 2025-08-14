Solenidade de formatura oficializa a incorporação de 175 PMs no Ceará

Solenidade de formatura oficializa a incorporação de 175 PMs no CearáO evento, nesta quinta-feira, 14, reuniu uma turma de 146 homens e 29 mulheres, além da presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas
Vestido à caráter, o pequeno Rodrigo Arthur assiste à cerimônia de formatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao lado da mãe, Bruna Barros, 23. Dos 175 novos soldados que participaram da solenidade na noite desta quinta-feira, 14, a criança tem um recém-formado em mente: o pai, Farias.
O evento, que aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, reuniu autoridades e familiares para a celebração da turma de 146 homens e 29 mulheres da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE). A ocasião contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.
“O pai dele sempre fez ele vibrar em casa: botava vídeos no YouTube, música no celular”, recorda Bruna sobre a animação do filho, Rodrigo, que traja roupas simulando um uniforme de policial militar. “Ele tá animado demais, desde cedo correndo o quartel inteiro aqui, e já falou com todo mundo. Cada roda que vê de policial, ele fala, faz a continência…”
De acordo com o governador, o efetivo será alocado em áreas que apontem a maior necessidade dos policiais. “Seja um batalhão que está precisando de reforço, sejam os locais onde o índice de violência está se apresentando com maior intensidade”, diz.
De 2023 até o momento, 1.945 policiais militares já foram nomeados. Os formandos atuais passaram por um curso de formação com 1.400 horas.
O secretário Roberto Sá acrescentou ainda que os policiais devem ser distribuídos entre as áreas integradas de segurança da Capital, da Região Metropolitana e unidades no interior cearense.
O coronel comandante-geral da PMCE, Sinval Sampaio, e o diretor-geral da Aesp, o delegado Leonardo Barreto, também participaram da solenidade de formatura, além de outras autoridades.
Solenidade de formatura da PMCE: conclusão com pedido de casamento
Os momentos finais da cerimônia foram marcados pelo soldado José. Segurando flores vermelhas, o formando subiu ao palco e ficou de joelhos para adicionar mais uma conquista à celebração de quinta-feira: o pedido de casamento para a namorada (e agora noiva), Caroline Dias.
“No primeiro concurso que eu fiz, em 2016, eu já tinha me preparado, mas não consegui passar. Aí fiz o de 2021, acabei caindo no Taf (Teste de Aptidão Física) por causa de 40 metros, e ela ficou do meu lado mesmo assim”, declara José. “E nesse dia eu prometi que ia voltar, ser aprovado no concurso, ia ser promovido e pedir ela em casamento aqui”.
Polícia investiga expulsão de morador por facção criminosa em Maranguape