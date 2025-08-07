Estiagem: três munícipios do Ceará estão em situação de emergência

Os desastres foram registrados em Deputado Irapuan Pinheiro, Itatira e Pedra Branca nesta quinta-feira, 7

Ceará registra situação de emergência climática em três munícipios. É o caso de Deputado Irapuan Pinheiro , Itatira e Pedra Branca , com estiagem. O cenário foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 7.

A portaria não sinalizou seca no Estado. No entanto, o DOU indicou esse tipo de desastre em Jaguaribe nessa quinta passada, 31.

Segundo o Monitor de Secas do Brasil, o território estadual pontua em agravamento da ocorrência nas áreas nordeste e oeste, passando de fraca para moderada, mediante à piora nos indicadores.

Mesmo assim, devido às chuvas registradas em junho, esse tipo de emergência recuou no Litoral Norte. Os impactos são de curto prazo.

Seca e estiagem: entenda os conceitos

Em entrevista anterior dada ao O POVO, Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), informa que a estiagem se refere à redução ou ausência de chuvas, em que a perda de umidade do solo é superior à reposição.