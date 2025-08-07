Estiagem: três munícipios do Ceará estão em situação de emergência

Estiagem: três munícipios do Ceará estão em situação de emergênciaOs desastres foram registrados em Deputado Irapuan Pinheiro, Itatira e Pedra Branca nesta quinta-feira, 7
Ceará registra situação de emergência climática em três munícipios. É o caso de Deputado Irapuan Pinheiro, Itatira e Pedra Branca, com estiagem. O cenário foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 7.
A portaria não sinalizou seca no Estado. No entanto, o DOU indicou esse tipo de desastre em Jaguaribe nessa quinta passada, 31.
Segundo o Monitor de Secas do Brasil, o território estadual pontua em agravamento da ocorrência nas áreas nordeste e oeste, passando de fraca para moderada, mediante à piora nos indicadores.
Mesmo assim, devido às chuvas registradas em junho, esse tipo de emergência recuou no Litoral Norte. Os impactos são de curto prazo.
Seca e estiagem: entenda os conceitos
Em entrevista anterior dada ao O POVO, Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), informa que a estiagem se refere à redução ou ausência de chuvas, em que a perda de umidade do solo é superior à reposição.
Já a seca trata-se desse episódio de forma prolongada, durante um período suficiente para que a falta de precipitação provoque desequilíbrio hidrológico, com consequências ambientais, econômicas e sociais.
Para a tese, ela usa os conceitos do glossário do Monitor de Secas. "Conforme suas próprias definições, os dois eventos estão relacionados", explica.
Conforme Sakamoto, a melhoria no monitoramento pode ajudar a mitigar esses cenários. Na esteira disso, ela cita que o Monitor, a evolução da previsão climática, incluindo a forma subsazonal, e a gestão dos recursos hídricos se constituem como alternativas para lidar frente à esses casos.
"O Ceará enfrenta eventos dessa natureza de modo frequente, pois, o clima semiárido, predominante no Estado, tem como características a alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas, assim como, a recorrência de estiagens e secas", define.
No entanto, a cena motiva o desenvolvimento e implementações de políticas para convivência com essa semiaridez, buscando o desenvolvimento sustentável no Estado.
O POVO entrou em contato com as localidades que estão sofrendo com o problema por meio do e-mail disponibilizado no portal de cada Prefeitura. Essa matéria será atualizada mediante retorno.
Confira todos os munícipios afetados pela estiagem
- Canapi (Alagoas): estiagem
- Ouro Branco (Alagoas): estiagem
- Boa Nova (Bahia): estiagem
- Boa Vista do Tupim (Bahia): estiagem
- Marcionílio Souza (Bahia): estiagem
- Deputado Irapuan Pinheiro (Ceará): estiagem
- Itatira (Ceará): estiagem
- Pedra Branca (Ceará): estiagem
- Catolé do Rocha (Paraíba): estiagem
- Várzea (Paraíba): estiagem
- Jardim do Seridó (Rio Grande do Norte): seca