Vinte armas de fogo são apreendidas por dia no Ceará

No total, 4.157 armas de fogo foram apreendidas nos sete primeiros meses; um aumento de 8,6% quando comparado ao mesmo período de 2024
Alice Barbosa
Alice Barbosa
Em média, 20 armas de fogo foram apreendidas por dia no Ceará entre janeiro e julho de 2025. No total, 4.157 armas de fogo foram confiscadas nos sete primeiros meses do ano

O número representa um aumento de 8,6% quando comparado com o recolhido no mesmo período de 2024, quando foram apreendidos 3.829 armamentos no Estado.

Apenas em julho, 613 armas foram apreendidas no Ceará; um aumento de 7,7% comparando com o mesmo mês do ano de 2024, quando foram apreendidas 569.

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará SSPDS/CE.

Em Fortaleza, o total de apreensões de armamentos se elevou em 12,3%, com 1.016 armas de fogo confiscadas nos primeiros sete meses de 2025 – sendo 111 a mais do que a quantidade apreendida no mesmo período de 2024.

Só em julho deste ano, 169 armas foram apreendidas na Capital, registrando crescimento de 29% em relação ao mesmo mês do ano passado, no qual foram apreendidas 131.

Já na Região Metropolitana de Fortaleza, composta por 19 municípios, 50 armas de fogo a mais foram apreendidas nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o período homólogo.

Em 2024, 799 armas foram retiradas de circulação pelos agentes de Segurança Pública. Neste ano, foram 849, o que aponta para um aumento de 6,3% nos confiscos.

Neste ano, 1.070 armas foram apreendidas no Interior Sul, que compreende as macrorregiões do Jaguaribe, Cariri e Sertão Central do Ceará. No mesmo período de 2024, foram 936 apreensões.

Já o Interior Norte – macrorregião de Sobral – registrou crescimento de 2,8% no número de armas de fogo apreendidas, com 1.222 armamentos recolhidos, nos sete primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2024, 1.189 armas de fogo foram apreendidas nesta região.

