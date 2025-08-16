Vinte armas de fogo são apreendidas por dia no Ceará

Vinte armas de fogo são apreendidas por dia no CearáNo total, 4.157 armas de fogo foram apreendidas nos sete primeiros meses; um aumento de 8,6% quando comparado ao mesmo período de 2024
Em média, 20 armas de fogo foram apreendidas por dia no Ceará entre janeiro e julho de 2025. No total, 4.157 armas de fogo foram confiscadas nos sete primeiros meses do ano
O número representa um aumento de 8,6% quando comparado com o recolhido no mesmo período de 2024, quando foram apreendidos 3.829 armamentos no Estado.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Apenas em julho, 613 armas foram apreendidas no Ceará; um aumento de 7,7% comparando com o mesmo mês do ano de 2024, quando foram apreendidas 569.
Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará SSPDS/CE.
LEIA MAIS | Mais de 32 quilos de drogas são apreendidos em imóvel abandonado em Fortaleza
Em Fortaleza, o total de apreensões de armamentos se elevou em 12,3%, com 1.016 armas de fogo confiscadas nos primeiros sete meses de 2025 – sendo 111 a mais do que a quantidade apreendida no mesmo período de 2024.
Só em julho deste ano, 169 armas foram apreendidas na Capital, registrando crescimento de 29% em relação ao mesmo mês do ano passado, no qual foram apreendidas 131.
Já na Região Metropolitana de Fortaleza, composta por 19 municípios, 50 armas de fogo a mais foram apreendidas nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o período homólogo.
Em 2024, 799 armas foram retiradas de circulação pelos agentes de Segurança Pública. Neste ano, foram 849, o que aponta para um aumento de 6,3% nos confiscos.
Neste ano, 1.070 armas foram apreendidas no Interior Sul, que compreende as macrorregiões do Jaguaribe, Cariri e Sertão Central do Ceará. No mesmo período de 2024, foram 936 apreensões.
Já o Interior Norte – macrorregião de Sobral – registrou crescimento de 2,8% no número de armas de fogo apreendidas, com 1.222 armamentos recolhidos, nos sete primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2024, 1.189 armas de fogo foram apreendidas nesta região.