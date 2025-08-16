Vinte armas de fogo são apreendidas por dia no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Em média, 20 armas foram apreendidas por dia no Ceará, entre janeiro e julho deste ano / Crédito: Divulgação/SSPDS

Em média, 20 armas de fogo foram apreendidas por dia no Ceará entre janeiro e julho de 2025. No total, 4.157 armas de fogo foram confiscadas nos sete primeiros meses do ano O número representa um aumento de 8,6% quando comparado com o recolhido no mesmo período de 2024, quando foram apreendidos 3.829 armamentos no Estado.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apenas em julho, 613 armas foram apreendidas no Ceará; um aumento de 7,7% comparando com o mesmo mês do ano de 2024, quando foram apreendidas 569.

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará SSPDS/CE. LEIA MAIS | Mais de 32 quilos de drogas são apreendidos em imóvel abandonado em Fortaleza Em Fortaleza, o total de apreensões de armamentos se elevou em 12,3%, com 1.016 armas de fogo confiscadas nos primeiros sete meses de 2025 – sendo 111 a mais do que a quantidade apreendida no mesmo período de 2024.

Só em julho deste ano, 169 armas foram apreendidas na Capital, registrando crescimento de 29% em relação ao mesmo mês do ano passado, no qual foram apreendidas 131.

Leia mais PRF apreende mais de 500 kg de cocaína com destino ao interior do CE Sobre o assunto PRF apreende mais de 500 kg de cocaína com destino ao interior do CE Já na Região Metropolitana de Fortaleza, composta por 19 municípios, 50 armas de fogo a mais foram apreendidas nos primeiros sete meses deste ano em comparação com o período homólogo.

