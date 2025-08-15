Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresa no CE é investigada por medicamento de câncer falsificado

Empresa suspeita de vender medicamento de câncer falsificado é investigada no Ceará

Denúncias foram realizadas por hospitais no Tocantins e na Bahia. Penas para falsificação de medicamentos podem chegar a 15 anos de prisão
Alexia Vieira
Alexia Vieira Autor
Tipo Notícia

Operação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga uma empresa distribuidora de medicamentos no Ceará por suspeita de venda de medicamentos falsificados.

A sede do negócio foi vistoriada por agentes na manhã desta sexta-feira, 15. No local, foram encontradas diversas caixas do remédio injetável Keytruda sem registro.

Conforme a Agência, o medicamento original tem o princípio ativo pembrolizumabe e é um imunoterápico de alto custo usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer esofágico, linfoma de Hodgkin clássico e outros. A circulação de versões falsificadas pode comprometer o tratamento de pacientes.

A operação iniciada pela Anvisa na quarta-feira, 13, tem parceria da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Ao chegar na distribuidora que estaria fornecendo versões falsificadas, os agentes foram impedidos de entrar. A empresa foi interditada até que um mandado judicial fosse expedido e, assim, a fiscalização pudesse ocorrer.

Anvisa encontra medicamentos sem registro

Nesta sexta-feira, os fiscais encontraram nas dependências da distribuidora caixas de medicamentos sem registro no Brasil, com rotulagem em inglês, incluindo caixas do Keytruda. Também havia notas fiscais comprovando a venda dos medicamentos sem registro.

A falsificação de medicamentos é considerada crime hediondo pelo Código Penal, com penas que vão de 10 a 15 anos de prisão, principalmente em casos de medicamentos considerados de alta importância para a saúde pública.

Denúncias vieram de outros estados

Em junho, a Anvisa recebeu uma denúncia de um hospital localizado em Palmas, no Tocantins, sobre problemas com frascos do remédio Keytruda de um lote específico (SO48607).

A distribuidora era regularizada, mas a nota fiscal não informava o lote e a validade do medicamento. Além disso, houve problemas no transporte dos remédios e as embalagens tinham aparência diferente das usuais.

Paralelamente, a detentora do registro do medicamento no Brasil, Merck Sharp & Dohme, informou não reconhecer o lote citado, com rótulo em inglês e um falso selo de segurança feito com efeito holográfico e escrito em árabe, tratando-se de caso de falsificação reportado pela Anvisa à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Outro caso foi reportado em julho por um serviço hospitalar de Vitória da Conquista, na Bahia. A instituição comprou da mesma distribuidora outro lote do remédio (YO19148) que não tinha número de registro da Anvisa nem embalagem tradicional. Esse caso ainda segue em investigação para comprovar a falsificação.

