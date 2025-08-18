Roubos de veículos no Ceará recuam 23,9% nos sete meses de 2025

3.180 roubos de veículos foram contabilizados em 2025, contra 4.177 casos no mesmo período do ano passado (Foto meramente ilustrativa) / Crédito: Lorena Louise/ Especial para O POVO em 30-01-25

Nos primeiros sete meses do ano, entre janeiro e julho de 2025, o roubo de veículos no Ceará reduziu em 23,9% se comparado ao mesmo período em 2024. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O Estado também registrou a diminuição de 15,8% nos furtos de automóveis, com 521 casos a menos em relação ao ano anterior. Até o mês de julho, 2.779 registros foram considerados, frente 3.300 no mesmo intervalo de tempo em 2024.

De acordo com o levantamento, 3.180 roubos de veículos foram contabilizados em 2025, contra 4.177 casos no septimestre pregresso. Operação Nordeste Integrado resulta em 45 capturas no Ceará | LEIA MAIS Roubos de veículos no Ceará: 3.432 veículos já recuperados Em Fortaleza, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), é a unidade responsável pelo combate ao crime. No interior, as delegacias regionais e municipais da Polícia Civil ficam a cargo das ocorrências. Durante o ano de 2024, o registro apontou 7.294 veículos recuperados pelas forças de segurança. Atualmente, nos sete meses de 2025, a recuperação foi de 3.432 automóveis.

O Governo do Ceará também ressaltou o desenvolvimento de ações para o enfrentamento dos casos, como o Programa Moto Segura. A iniciativa representa uma parceria da SSPDS com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice). Após a inscrição, o serviço pode ser acionado em ligação ao 190, informando o CPF e a senha cadastrada. Em seguida, as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuam para a localização e recuperação, além da captura dos suspeitos. Das 3.400 motos inscritas até o momento, o informe aponta que nove foram subtraídas, rastreadas, recuperadas e restituídas aos proprietários.