Temperaturas no Ceará: máximas podem marcar até 35°C, com mínimas de 18°C As temperaturas máximas nas regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri devem ser com valores entre 33 graus Celsius (°C) e 35°C, e os registros mínimos entre 18°C e 20°C em pontos da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, e Cariri até quinta-feira, 26. Nas últimas 24 horas, Aiuaba tem mínima de 16ºC e Limoeiro do Norte registra máxima de 35°C 14:50 | 25/06/2025 Autor Kaio Pimentel Kaio Pimentel Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Foto de apoio ilustrativo: Ceará registra temperaturas máximas e mínimas até esta quinta-feira, 26 / Crédito: Sandro Valentim

A previsão do tempo para o Ceará indica que as temperaturas máximas devem se concentrar nas regiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri, com valores entre 33 graus Celsius (°C) e 35°C. Ao passo que os registros mínimos devem ficar entre 18°C e 20°C em pontos da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, e Cariri. LEIA; Chuvas estão concentradas no Litoral de Fortaleza; previsão é de estabilidade

Durante a faixa da tarde e da noite desta sexta-feira, 27, as rajadas potencializam para 55 e 60km/h, aproximadamente, nas regiões litorâneas e serranas. Temperaturas no Ceará: Aiuaba tem mínima de 16ºC e Limoeiro do Norte registra máxima de 35°C Conforme balanço da Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Funceme, os munícipios do Interior do Estado registraram temperaturas máximas e mínimas na manhã desta quarta-feira, 25. Limoeiro do Norte apresentou o termômetro máximo, de 35.8 °C, precedido de Tejuçuoca (35.1 °C).