Sertão de Inhamuns registra menores temperaturas do Ceará; confira a previsão do tempo

A baixa possibilidade de chuvas prevista para os próximos dias está associada ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste do Brasil / Crédito: AURÉLIO ALVES

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme balanço da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as cidades de São Gonçalo do Amarante (25,3 °C) e Fortaleza (25,2 °C) atingiram as maiores temperaturas mínimas do Estado das últimas 24 horas. Ao longo do dia, os valores máximos de temperatura devem se concentrar em regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e municípios isolados do Litoral Norte, com valores em torno de 33 °C e 36 °C. Já as mínimas podem variar entre 18 °C e 20 °C em áreas da Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Confira as temperaturas mínimas destaques da manhã desta terça-feira, 24: Menores mínimas

Aiuaba (Sertão de Inhamuns): 16,1 °C



Parambu (Sertão de Inhamuns): 16,9 °C



Crato (Cariri): 18,1 °C



Poranga (Ipu): 19,6 °C

Iguatu (Iguatu): 19,6 °C Maiores mínimas São Gonçalo do Amarante (Baixo Curu): 25,3 °C



Fortaleza: 25,2 °C

Quixadá (Sertão de Quixeramobim): 24,7 °C



Fortaleza: 24,7 °C

Amontada (Itapipoca): 24 °C Confira a previsão do tempo para esta terça-feira, 24 No Ceará, a previsão do tempo indica condições de estabilidade atmosférica para os próximos dias, com o céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões do Estado. Apesar disso, há possibilidade de chuvas isoladas e de fraca intensidade no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba, devido à atuação da brisa marítima.