Termina em 30 de junho o prazo para contribuir com o Plano de Igualdade Racial do Ceará

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Igualdade Racial (Seir), está recebendo até o dia 30 de junho sugestões para o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Pepir-CE). A proposta visa ampliar o diálogo com a sociedade e acolher demandas da população cearense para a construção de políticas públicas mais eficazes no enfrentamento ao racismo.

Conferência estadual será realizada em agosto

As contribuições enviadas pela população serão sistematizadas e encaminhadas à Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Ceará (Conepir), que ocorrerá em agosto. O formulário para envio está disponível on-line e pode ser acessado no site oficial da Seir.