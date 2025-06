Ceará terá projeto de acesso gratuito à CNH para analfabetos

O projeto ABCDetran deve ser publicado no Diário Oficial do Estado depois do anúncio da sanção nesta quarta-feira, 25. Os beneficiários também serão os usuários do programa Bolsa Família

O estudo e a capacitação serão oferecidos via aulas de letramento, educação no trânsito e modalidade prática. A nova ação se assemelha com o programa CNH Popular por também priorizar os beneficiários do Bolsa Família .

A iniciativa deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), as próximas cidades a receberem os atendimentos do programa são informadas por meio do site oficial e das redes sociais do Órgão.

Em caso de dúvidas ou mais esclarecimentos, o candidato deve entrar em contato com o Detran, ligando para a central de atendimento ao usuário, pelo número (85) 3195-2300.

Para dar início ao processo, quando houver a aprovação, o aluno agendará o atendimento na autoescola por meio do portal do Departamento, acessando a aba "Acompanhe Sua Inscrição". No dia agendado, o interessado apresenta documento de identidade, CPF e comprovante de endereço ou declaração de residência.