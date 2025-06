Chuvas estão concentradas no Litoral de Fortaleza; previsão é de estabilidade

Foto de apoio ilustrativo: Litoral de Fortaleza registra maior quantidade de chuvas nesta quarta-feira, 25 / Crédito: FCO FONTENELE

A macrorregião do Litoral de Fortaleza lidera os acumulados de chuvas no Ceará das 7 horas dessa terça-feira, 24, às 7 horas desta quarta-feira, 25. Ao todo, as precipitações foram registradas em 17 municípios, incluindo dez localidades somente da zona costeira da Capital. Sertão de Inhamuns registra menores temperaturas do Ceará; CONFIRA



As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme os dados da Fundação, as demais localidades foram Fortaleza (8, 9 mm), Maracanaú (8 mm), Pindoretama (5 mm), Maranguape (2, 6 mm) e Aquiraz (2 mm).



As demais macrorregiões foram Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns. Confira a previsão do tempo para o Ceará até sexta-feira, 27 Segundo a Funceme, a previsão para o Estado indica condição de estabilidade atmosférica até esta sexta-feira, 27, com céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens. Entretanto, são esperadas chuvas isoladas e de curta duração sobre a faixa litorânea durante os períodos da madrugada e manhã desta quinta-feira, 26, e sexta. Nesta quarta, durante o período da manhã, são esperados registros isolados sobre o Sertão Central e Inhamuns. Durante a tarde, há chances de pluviosidades pontuais sobre a costa das macrorregiões do Litoral do Pecém e do Litoral Norte.