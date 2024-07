Com 11,4 °C, Aiuaba registra menor temperatura dos últimos 52 anos no Ceará

De acordo com a Fundação, no Ceará, as temperaturas mais frias costumam ser registradas no mês de julho. "Nesta época, as temperaturas mais baixas ocorrem em virtude da menor incidência de radiação solar, uma vez que estamos no inverno do hemisfério sul", destaca a Funceme, em nota.

No caso desta quinta-feira, 25, o deslocamento de uma massa de ar menos aquecida favoreceu os registros no extremo sul do Ceará. A situação também foi influenciada por efeitos locais, como altitude do relevo, distância do oceano e ventos mais fracos.

As áreas com as menores temperaturas, além disso, observaram uma condição de 'madrugada de céu limpo', que favorece a dissipação do calor, conforme a Funceme.