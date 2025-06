Aulão na Estação das Artes dá início ao projeto "Enem Não Tira Férias"

Com papel e caneta na mão, ouvidos atentos ao que os professores tinham a dizer, alunos de escolas públicas da rede estadual de ensino participaram do lançamento do projeto Enem Não Tira Férias e de um aulão inaugural no Complexo Cultural Estação das Artes, no Centro de Fortaleza. A iniciativa da Secretaria de Educação do Ceará tem como intuito fortalecer a preparação de seus alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante as férias escolares.

O Enem é uma das portas de ingresso para as instituições de ensino superior, cuja nota pode ser usada em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies). Com o projeto, que terá atividade de 1º a 18 de julho, os alunos contarão com vídeoaulas, podcasts e materiais de apoio para colocar os conteúdos em dia.