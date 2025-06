Ceará: 22 pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas, homicídios e abuso do jogo do bicho

Capturas aconteceram nos municípios de Orós, Iguatu, Juazeiro do Norte, Horizonte, Maracanaú e Fortaleza por meio de uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que busca desarticular grupo criminoso

A Operação Apófis, deflagrada nesta terça-feira, 24, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), cumpre mandados de prisão nas cidades de Iguatu , Juazeiro do Norte , Horizonte , Maracanaú e Fortaleza .

Vinte e duas pessoas foram presas suspeitas de praticar crimes de tráfico de drogas, exploração do jogo do bicho, roubos, extorsões e homicídios nos municípios de Icó e Orós , no Centro Sul do Ceará.

Com os capturados, foram apreendidas 22 armas de fogo, drogas e aparelhos celulares. Ao todo, a operação busca cumprir 49 mandados judiciais, sendo eles entre prisões preventivas e de buscas e apreensões.

Entre os alvos da operação estão integrantes de grupos criminosos com atuação no Ceará. A Polícia Civil do Ceará informou que a operação está em andamento e seu resultado será divulgado no decorrer do dia.