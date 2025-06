Operação PRF Corpus Christi : sem óbitos, CE registra 3 prisões, 220 documentos recolhidos e 50 carros removidos

A Operação, que encerrou nesse domingo, 22, registrou 18 sinistros de trânsito, sendo sete classificados como graves, com 18 pessoas feridas. Não houve nenhum óbito

Ao todo, as ações nas rodovias federais atingiu 2.321 veículos fiscalizados, 1.303 pessoas abordadas em atividades educativas, 2.053 testes de alcoolemia realizados.

Segundo a PRF, o número de acidentes graves foi reduzido, ao passo que houve aumento das ações educativas e reforço na fiscalização no Estado.

Como foi a Operação Corpus Christi 2025

A Operação, realizada entre 18 a 22 de junho, registrou 18 sinistros de trânsito, dos quais sete foram classificados como graves, com 18 pessoas feridas e nenhuma vítima fatal.

No mesmo período de 2024, a Polícia contabilizou 20 acidentes, com 13 casos graves, 20 feridos e cinco mortes. Naquele ano, a BR-116 concentrou metade das ocorrências (50%) e 75% dos incidentes com óbitos.

Em 2025, essa mesma rodovia voltou a liderar os registros, com 11 dos 18 sinistros (61,1%).