Ceará tem a 5ª maior taxa de homicídios contra jovens do Brasil

LOCAL da chacina que deixou quatro mortos no bairro Barra do Ceará em maio deste ano / Crédito: Reprodução

Somente em 2023, 1.556 jovens de 15 a 29 anos foram assassinados no Ceará. Conforme dados do Atlas da Violência, divulgado no último mês de maio, com informações atualizadas até 2023, a taxa de homicídios nessa faixa etária no Estado foi de 72,8 a cada 100 mil habitantes. Essa é a quinta média mais alta do Brasil e supera a taxa nacional, que foi de 45,1 por 100 mil habitantes. Em relação a todo o território nacional, 45.747 pessoas perderam as vidas por homicídios em 2023, sendo 21.856 pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Ou seja, 47,8% das vítimas de assassinatos no país eram jovens.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Comitês de prevenção à violência são criados nas 10 cidades mais violentas do Ceará



Para Mara Carneiro, assessora de Desenvolvimento Institucional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (Cedeca-Ceará), os dados refletem o abandono de princípios fundamentais garantidos por lei. “Isso mostra a falta de responsabilização do Estado e da sociedade em relação ao princípio máximo estabelecido tanto na Constituição Federal, no artigo 227, quanto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente: a prioridade absoluta para crianças, adolescentes e jovens”, destaca. Taxa de homicídios por 100 mil jovens, por UF – Brasil (2023) 1. Amapá – 134,5

2. Bahia – 113,7

3. Pernambuco – 82,2

4. Alagoas – 79,5

5. Ceará – 72,8

6. Amazonas – 69,6

7. Sergipe – 65,4

8. Espírito Santo – 65,3

9. Rio de Janeiro – 58,8

10. Mato Grosso – 57,0

18. Brasil – 45,1 Fonte: Atlas da Violência 2025

Entre 2013 e 2023, um total de 98.993 crianças e adolescentes morreram por homicídio no Brasil. A grande maioria das mortes, 91,3% (90.399), ocorreu entre adolescentes de 15 a 19 anos. No mesmo período, foram assassinadas 65 crianças (0,8%) de 0 a 4 anos no Ceará. Na faixa etária entre 5 e 14 anos foram 633 mortes (7,5%). A maior parte das vítimas, 91,7%, corresponde a 7.797 adolescentes de 15 a 19 anos. Só em 2023, foram 347 homicídios de adolescentes no Estado. Mara Carneiro ressalta que o Cedeca acompanha há mais de 20 anos os orçamentos públicos do Ceará, observando as políticas voltadas à infância, juventude e segurança. Segundo ela, há uma inversão de prioridades.

“Em 2023, chegamos a um investimento superior a 4 bilhões de reais em segurança pública, enquanto a assistência social recebe apenas 600 milhões. O Estado tem investido fortemente em segurança: contratação de equipes, policiais, armamentos, viaturas... Mas não tem feito investimentos na mesma proporção em políticas básicas de proteção social”, aponta. “À medida que o Estado se desresponsabiliza das políticas que garantem direitos e promovem o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, os assassinatos e outras formas de violência aumentam. Nós não acreditamos que isso seja coincidência”, diz ainda a representante do Cedeca. O levantamento ainda destaca que, em 2023, uma pessoa negra tinha 2,7 vezes mais chances de ser assassinada no Brasil do que uma pessoa não negra. O índice representa um aumento de 15,6% em relação a 2013.