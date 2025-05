Fim da quadra chuvosa com mais ventos, tempo estável e chuvas fracas no Ceará

Fortaleza é único munícipio do Estado com acumulados nesta sexta-feira, 30. As macrorregiões do litoral e da serra podem atingir 45 quilômetros por hora (hm/h), em relação a velocidade máxima dos ventos até este sábado, 31

A previsão do tempo para o Ceará aponta que, neste fim de semana, que marca o final da quadra chuvosa de 2025, os municípios localizados nas macrorregiões litorâneas e serranas podem ter ventos com velocidade de alcançar valores de até 45 km/h, com tempo estável e predomínio de poucas nuvens.

Choveu em 119 munícipios do Ceará das 7 horas desse domingo, 25, às 7 horas dessa segunda-feira, 26. No entanto, apenas oito localidades registraram precipitações no dia seguinte.

Para abrir o penúltimo dia desse período, um município registrou chuvas das 7 horas de quinta-feira, 29, às 7 horas desta sexta-feira, 30. De acordo com o balanço parcial da Fundação, o marco foi de 0, 6 milímetros (mm) no posto Caça e Pesca, em Fortaleza.

Há baixa possibilidade de precipitação fraca e isolada na madrugada e começo da manhã de sexta, 30, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, e nos turnos da tarde e noite na Jaguaribana e no Cariri.

Confira as áreas sujeitas às precipitações

Sexta-feira, 30

Madrugada: baixa possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: baixa possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité;

Tarde: baixa possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, pode haver predomínio do céu sem nuvens;

Noite: baixa possibilidade de chuva fraca e isolada na Jaguaribana e no Cariri.

Sábado, 31

Madrugada: alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns;

Tarde: alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral Norte e na Ibiapaba;

Noite: baixa possibilidade de chuva no Cariri.

Domingo, 1º

Madrugada e manhã: alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;

Tarde: alta possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral Norte e Ibiapaba;

Noite: baixa possibilidade de chuva no Cariri.