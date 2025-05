805 profissionais da educação cearense receberão gratificação de R$ 2 mil

/ Crédito: © TATIANA FORTES/ GOV. DO CEARA

A partir do dia 1º de agosto, o pagamento da Gratificação Gestão Educa Mais (GGEM) contemplará 782 diretores escolares e 23 coordenadores regionais de desenvolvimento da educação. A lei foi sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira, 28.

Com um investimento anual de R$ 19,85 milhões, serão beneficiados os profissionais de escolas, Centros Cearenses de Idiomas, Centros de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), Centro de Educação Complementar do Ceará (Cedce) e os coordenadores das Credes.

Outros profissionais da educação cearense também recebem a gratificação

O governador também indicou que a gratificação de dedicação exclusiva aos diretores e coordenadores das escolas indígenas iniciará no dia 1º de junho. A quantia estipulada será de R$ 3.031,82.

A medida beneficiará 61 gestores, com investimento, por ano, de R$ 2 milhões do Governo do Estado.