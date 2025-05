Operação apreende cerca de 100 kg de cabos de energia elétrica

Cerca de 100 quilos de cabos de energia elétrica foram apreendidos , nesta quarta-feira (28), durante uma operação conjunta da distribuidora Enel com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que visa combater o furto de materiais da rede elétrica no Ceará .

De janeiro a abril deste ano, a quantidade de furtos chegou a 434 ocorrências, cerca de 41% do total registrado em 2024, conforme a Enel.

No primeiro semestre do ano passado, mais de 138 quilômetros (km) de fios foram furtados. Na época, a empresa comunicou que iria substituir fios de cabos de cobre por cabos de alumínio ou aço cobreado nos locais com grande incidência de furto.



O foco da ação é fiscalização de sucatas e ferros-velhos em diversos pontos de Fortaleza e Região Metropolitana, visando identificar possíveis receptadores de materiais furtados da rede elétrica.

O furto de cabos de energia elétrica tem pena prevista de um a oito anos de prisão, e pode afetar o fornecimento de energia de bairros ou até cidades, podendo prejudicar hospitais, clientes eletrodependentes, escolas, comércios e grandes indústrias.