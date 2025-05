Fim da quadra chuvosa: Ceará não registra chuvas nesta quinta, 29

Nenhuma cidade cearense registrou chuva entre 7 horas de quarta-feira, 28, e 7 horas desta quinta-feira, 29 / Crédito: Samuel Setubal

Ceará não registrou chuva entre 7 horas de quarta-feira, 28, e 7 horas desta quinta-feira, 29. Nessa quarta-feira, 28, as precipitações haviam sido registradas nos municípios Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante, com 5 milímetros (mm) e 1 mm, respectivamente. LEIA MAIS - Ceará terá céu aberto, pouca chuva e altas variações de temperaturas até sexta, 30

O órgão prevê para essa quinta, 29, poucas chuvas pontuais e isoladas no Ceará, em termos de milímetros acumulados e abrangência de área. Em geral, as precipitações deverão apresentar intensidade fraca, especialmente durante os períodos da madrugadas nas seguintes áreas: Litoral de Fortaleza,



Litoral do Pecém,



Sertão Central,



Inhamuns,



durante a noite na Jaguaribana, no Sertão Central e Inhamuns. Previsão até sexta, 30, aponta altas variações térmicas Com céu aberto e alto contraste entre temperaturas máximas e mínimas, a previsão do tempo para o Ceará, até sexta-feira, 30, aponta para pouca chuva nesta última semana de quadra chuvosa, conforme a Funceme.