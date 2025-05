Corpo de homem de 58 anos é encontrado na Praia da Barra do Ceará

Conforme a pasta, o corpo do homem não apresentava sinais de violência . O 7º Distrito Policial é a unidade responsável pela investigação do caso. O nome da vítima não foi divulgado pela SSPDS.

O corpo de um homem de 58 anos foi encontrado nas proximidades de um espigão da Vila do Mar , no bairro Barra do Ceará , em Fortaleza , na manhã desta quinta-feira, 29. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que somente após exame cadavérico será possível determinar a causa da morte.

Foi o segundo corpo encontrado em faixa de areia nesta semana naquela região. Na terça-feira, 27, um homem não identificado formalmente foi encontrado morto na praia do bairro Pirambu. Neste caso, foi constatado que ele sofreu violência. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Já no dia 28 de abril, uma cabeça humana foi encontrada em faixa de areia no bairro Cristo Redentor. No mesmo dia, um corpo degolado foi localizado na Praia do Icaraí, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). Exame da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) determinará se se trata da mesma vítima.



Além disso, no último dia 7 de janeiro, a cabeça de um homem foi encontrada na faixa de areia da praia da Avenida Leste-Oeste, na altura do bairro Jacarecanga. No dia seguinte, também na faixa de praia, mas já no bairro Moura Brasil, o restante do corpo da vítima foi encontrado.