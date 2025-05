Ceará registra temperaturas mínimas abaixo de 20°C na madrugada de hoje, 29

Com céu aberto e sem chuvas, o Ceará registra temperaturas mínimas abaixo de 20°C na madrugada desta quinta-feira, 29. O município Parambu marcou a menor temperatura do Estado com 16.4°C, seguido de Aiuaba (16.9 °C) e São Benedito (19.0 °C).

