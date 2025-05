Suspeito de matar homem durante assalto na Praia do Futuro é preso

Na tarde desta quinta-feira, 29, a Polícia Civil do Estado (PC-CE) cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 28 anos suspeito de envolvimento no assassinato de Francisco Claudio da Silva Costa, de 44 anos, crime registrado na manhã do último domingo, 25, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.



A vítima foi morta enquanto trafegava em uma bicicleta pela rua Oswaldo Araújo. Imagens de câmeras de vigilância mostram que um trio praticava um assalto em um restaurante quando se deparou com Francisco Claudio.