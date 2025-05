Explosivo é encontrado por morador próximo a condomínio residencial em Fortaleza

Objeto foi destruído por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã desta quinta-feira, 29, no bairro Parque Iracema

Um artefato explosivo foi encontrado por um popular na manhã desta quinta-feira, 29, na rua Fausto Aguiar, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. Após encontrar o objeto na via, o homem colocou em um matagal nas proximidades de um condomínio residencial na região.

O explosivo foi destruído por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após acionamento do popular via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).