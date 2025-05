Ceará terá céu aberto, pouca chuva e altas variações de temperaturas até sexta, 30

Previsão aponta predomínio de estabilidade e ampla variação térmica com máximas acima de 35ºC e mínimas de até 16ºC no interior do Estado

Com céu aberto e alto contraste entre temperaturas máximas e mínimas, a previsão do tempo para o Ceará , até sexta-feira, 30, aponta para pouca chuva nesta última semana de quadra chuvosa, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Acerca das chuvas, a Funceme aponta apenas possibilidade de precipitações fracas e isoladas, pontuais em momentos específicos, como no final da tarde e noite desta quarta-feira, 28, no Cariri e no centro-sul do Sertão Central e Inhamuns.

Na madrugada e manhã de quinta-feira, 29, as áreas do Sertão Central, Inhamuns e faixa litorânea; e em pontos localizados da Jaguaribana e Cariri, na noite de sexta-feira, 30, estão sujeitas a chuvas de fraca intensidade.

A sensação de calor e desconforto poderá ser elevada devido a umidade relativa do ar que tem possibilidade de atingir níveis críticos, próximos a 30% nas macrorregiões da Jaguaribana e do Litoral Norte. Nessas localidades, as temperaturas máximas poderão superar os 35°C.

Por outro lado, as regiões serranas do Cariri, Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba, podem registrar mínimas entre 16°C e 18°C, durante as noites e madrugadas que devem ser marcadas por temperaturas mais amenas.