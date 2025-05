Com aviso de chuvas intensas, Ceará registra mais de 70 municípios com precipitações

Foto de apoio ilustrativo: Ceará tem 77 municípios com registro pluviométrico nesta quarta-feira, 21. Tauá, no Sertão Central e Inhamuns, registrou o maior índice, com 137, 2 milímetros (mm) / Crédito: Reprodução/ Marciel Bezerra (Funceme)

Após alerta de chuvas intensas, Ceará tem 91 municípios com registro pluviométrico das 7 horas de terça-feira, 20, às 7 horas desta quarta-feira, 21. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Confira as áreas sujeitas às precipitações Quarta-feira, 21 Madrugada: chuva de intensidade moderada a forte na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. No Cariri, Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há previsão de chuva isolada; Manhã: chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité; Tarde: alta possibilidade de chuva isolada nas regiões do Noroeste do estado e da Jaguaribana;