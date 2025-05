Açude de Orós fechará popular "véu de noiva" para manutenção na estrutura

Orós, Ceará, BR 27.04.25 Açude Orós começa a sangrar após 14 anos (Foto: Anderson Oliveira / Especial Para O POVO) / Crédito: Anderson Oliveira / Especial Para O POVO

O Açude de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Orós, está sangrando desde o dia 26 de abril deste ano, fato que demorou quase 14 anos para acontecer. O Açude no município de mesmo nome, que está na macrorregião de Iguatu, a 342 quilômetros de Fortaleza, terá interrupção no funcionamento da válvula dispersora, responsável pelo tradicional "véu de noiva", além do stop log e da comporta vagão, estruturas que permitem o controle do fluxo de água.

A interrupção do funcionamento da estrutura vai ocorrer para realização de uma modernização e manutenção do reservatório, evitando desgastes naturais, e dando mais segurança e qualidade nas operações futuras, explicou o gerente Regional da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) na bacia do Alto Jaguaribe, em Iguatu, Wellington de Souza Ferreira. Com a obra, o açude vai suspender a liberação de água por 15 dias, para ocorrer reparo da estrutura. Com a modernização, será possível operar e monitorar a estrutura de forma remota, garantindo maior controle e segurança da operação. A obra de manutenção está sendo realizada pelo Consórcio TSC Britânia, contratados diretamente pelo Governo Federal - proprietário do reservatório - através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs).