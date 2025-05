Ceará registra mais de 70 municípios com chuvas; confira previsão do tempo

As temperaturas máximas devem variar entre 32 graus Celsius ( °C) e 36 °C em grande parte do Estado até esta quarta-feira, 21. Em Fortaleza, são esperados números em torno de 32 °C. Na imagem, mulher se protege do sol na Praça do Ferreira, na Capital, em 2023 / Crédito: FÁBIO LIMA

Ceará tem 78 municípios com registro de chuvas das 7 horas de segunda-feira, 19, às 7 horas desta terça-feira, 20. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | A 12 dias do fim do mês, chuvas de maio devem ficar abaixo da média histórica



As precipitações concentram-se principalmente nas macrorregiões Jaguaribana, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns.

Conforme os dados da Fundação, as demais localidades foram Aratuba (65 mm), Mombaça (46 mm), Independência (44 mm), Jaguaribe (42 mm), Pedra Branca (41, 6 mm), Tauá (41 mm) e Piquet Carneiro (40 mm). Em Fortaleza, a pluviosidade registrada no posto Caça e Pesca foi de 0,2 mm. Previsão do tempo para o Ceará segue indicando aumento das temperaturas Até esta quarta, 21, as temperaturas máximas devem variar entre 32 graus Celsius ( °C) e 36 °C em grande parte do Estado, com destaque para as macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns que devem apresentar os maiores valores. Na Capital, são esperados números em torno de 32 °C.

Nesta terça, as precipitações devem ocorrer preferencialmente nos períodos da madrugada (Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e parte norte do Cariri), tarde (Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité, Ibiapaba, Litoral Norte e Litoral do Pecém) e noite (Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Maciço de Baturité). Destaca-se que os maiores acumulados tendem a ocorrer no período da noite e, embora localizadas, as chuvas também podem ser de intensidade moderada e forte em alguns momentos. Nesta quarta-feira, 21, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado com precipitação também ocorrendo sobre a porção central, leste e sul do Ceará (Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Maciço de Baturité), principalmente durante a madrugada e a noite. Nas macrorregiões do litoral e do noroeste do Estado, as pluviosidades tendem a suceder de forma dispersa.