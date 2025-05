Câmeras registraram itinerário de dupla que matou empresário em Fortaleza

A defesa dos soldados Rebeca Júlia de Almeida Canuto e Wellington Xavier de Farias e do cabo Rodrigo Aguiar Braga nega que eles participaram do homicídio.

Câmeras de vigilância registraram o itinerário feito pelos dois homens que assassinaram o empresário Vinícius Cunha Batista , de 46 anos, morto no último dia 30 de abril no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza . A análise das imagens feita pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) é um dos indícios que levaram à decretação da prisão temporária de três policiais militares suspeitos de envolvimento no crime.

A placa do veículo havia sido clonada, mas os investigadores apontaram que a moto tem semelhanças com uma moto encontrada em um endereço de Rodrigo durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Entretanto, de acordo com apuração da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (10ª DHPP), Wellington e Rodrigo foram os executores do crime e Rebeca Júlia deu apoio à ação.

A Polícia Civil também identificou a trajetória da dupla na moto antes e depois do crime. Na madrugada anterior à manhã do assassinato, essa moto foi vista em “comboio” com um carro que, conforme o DHPP, pertence a Rebeca Júlia.

As investigações sobre o caso prosseguem. Celulares encontrados com os suspeitos foram apreendidos e deverão ter os dados extraídos em busca de mais provas. A motivação do crime e a possibilidade de haver um mandante também são apuradas pelo DHPP.



Vinícius Cunha Batista era empresário do ramo de iluminação pública, assim como era sócio do Sistema Uirapuru de Comunicação, que atua na região do Vale do Jaguaribe. Ele participava de licitações em diversos municípios do Estado e havia ido à padaria naquela manhã, justamente, conversar com o secretário de Obras e Serviços Públicos de Limoeiro do Norte, José Wilson Loures de Assis, sobre obras no município.