Dupla é presa com veículos de luxo roubados e adulterados na BR-222 em Caucaia

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) na manhã dessa segunda-feira, 19. A ação ocorreu no quilômetro 13 da BR-222, em Caucaia. A dupla, natural de São Gonçalo do Amarante, foi flagrada conduzindo dois veículos, considerados de luxo, com sinais de adulteração e registros de roubo.

A abordagem foi feita por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, que realizava patrulhamento na região. Os suspeitos estavam em comboio com um VW T-Cross branco e uma caminhonete Toyota Hilux prata.