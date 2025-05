Ceará tem aumento de 6,2% de armas apreendidas nos primeiros quatro meses do ano

Imagem de apoio ilustrativo. Mais de 2 mil armas de fogo foram apreendidas no primeiro quadrimestre deste ano no Ceará / Crédito: Leonardo Albuquerque / Ascom PCCE

O Ceará teve um aumento de 6,2% no número de armas de fogo apreendidas nos primeiros quatro meses deste ano. Ao todo, de janeiro a abril, foram recolhidas 2.338 armas. No mesmo período do ano passado, o Estado retirou 2.201 armas de circulação, o que revela um aumento de 137 apreensões em comparação com este ano, 6,2%. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e foram divulgados nessa segunda-feira, 19, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Grande Fortaleza: armas "reincidentes" aparecem em 342 homicídios nos últimos 3 anos Em Fortaleza, foram apreendidas 520 armas nos primeiros quatro meses do ano. No mesmo período no ano passado, foram 527 armas apreendidas, revelando uma redução de 1,33% nas apreensões de armas de fogo na Capital. Já de janeiro a abril do ano anterior, foram 455 armamentos apreendidos. O maior índice de apreensões foi na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No período, foram 490 armas recolhidas nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) 11, 12, 13, 23, 24 e 25. No ano passado, 436 armas foram apreendidas. O balanço mostra um aumento de 54 armas retiradas de circulação, representando um aumento de 12,4% nas apreensões.

No interior do Ceará, o aumento nas apreensões de armas de fogo no Interior Norte foi de 8,1%, com 55 armas a mais apreendidas nos primeiros quatro meses de 2025. No mesmo período de 2024, a região encerrou com 677 armas apreendidas, enquanto que no primeiro quadrimestre deste ano foram 732 armas recolhidas pelas Forças de Segurança. No interior do Ceará, as apreensões de armas de fogo aumentaram 8,1% nos primeiros quatro meses de 2025 na região Norte do Estado. Foram 732 armas retiradas de circulação, 55 a mais que no mesmo período de 2024, quando foram apreendidas 677 armas.