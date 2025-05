Vestibular Uece 2025.2: resultados são divulgados; confira gabarito e selecionados para a 2ª fase

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou, nesta segunda-feira, 19, o resultado oficial da primeira fase do Vestibular 2025.2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com mais de 30 mil candidatos inscritos e 2.258 vagas ofertadas em cursos de graduação e licenciatura nos campi de Fortaleza e do interior do Estado, o processo seletivo é um dos mais concorridos do ensino superior público no Ceará.

A primeira fase foi aplicada no dia 27 de abril, com provas de Conhecimentos Gerais. Agora, os estudantes já podem conferir se avançaram para a próxima etapa do vestibular.

A lista de selecionados, bem como o gabarito oficial, já está disponível online.

Resultados da Uece: como consultar sua nota



Para conferir o resultado individual, o candidato deve acessar o site oficial da Uece e entrar na área do Vestibular 2025.2.