Motorista que "voou" sobre duna em Canoa Quebrada é autuado e pode ter CNH suspensa

O homem foi autuado por "manobra perigosa" que prevê multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH e apreensão do veículo

O motorista que estava no volante do carro que "voou" sobre duna de Canoa Quebrada, em Aracati, foi identificado como empresário Valécio Nogueira Granjeiro, dono de uma supermercado no município de Russas, a 166,7 km de Fortaleza.

O homem foi autuado pelo Departamento Municipal de Trânsito da cidade, no Art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que fala em "manobra perigosa" e prevê multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH e apreensão do veículo.