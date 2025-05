Ceará pode registrar chuvas entre esta terça-feira, 20, e a quarta-feira, 21

Precipitações devem acontecer no Centro-Sul, na faixa litorânea e no Maciço de Baturité

O Centro-Sul do Ceará deve ficar mais favorável à chuva entre a noite desta terça-feira, 20, e a madrugada da quarta-feira, 21, segundo Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Já na faixa litorânea e no Maciço de Baturité previsão é de precipitações fracas e isoladas.

De acordo com órgão, cenário acontece em razão de uma área alongada de baixa pressão no céu continuar atuando sobre o leste do Nordeste, favorecendo a formação de nuvens.