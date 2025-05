UFC ainda aguarda autorização para ocupar terreno do São Pedro após mais de um ano da demolição

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ainda aguarda liberação oficial de ocupação do terreno do antigo Edifício São Pedro, mesmo após mais de uma ano da demolição do prédio. A Universidade segue impedida de realizar obras ou qualquer tipo de ocupação do terreno. A instituição chegou a receber a guarda provisória da local, concedido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), em junho do ano passado.

