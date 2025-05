Ceará registra chuvas em mais de 30 municípios; previsão aponta para aumento de temperatura

As precipitações concentram-se majoritariamente na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns nesta segunda-feira, 19. Já as temperaturas máximas devem variar entre 32 graus Celsius (°C) e 34 °C em grande parte do Estado, com destaque para essas macrorregiões. Em Fortaleza, são esperados números em torno de 31 °C

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

LEIA MAIS | Seca avança e atinge mais da metade do território cearense, aponta Monitor As precipitações concentram-se principalmente nas regiões Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns.

Previsão do tempo para o Ceará

Até esta segunda, a previsão do tempo aponta para condições majoritárias de estabilidade sobre o território cearense, contribuindo para cenário de Sol, temperaturas elevadas e nebulosidade variável.

As temperaturas máximas devem variar entre 32 graus Celsius (°C) e 34 °C em grande parte do Estado, com destaque para as macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Na Capital, são esperados números em torno de 31 °C.

Confira as áreas sujeitas às precipitações no Ceará

Segunda-feira, 19

Madrugada: alta possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns, e baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;