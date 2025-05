CNH Popular: mais cinco cidades receberão atendimento nesta segunda-feira, 19

Os candidatos devem comparecer às comissões do Detran nos municípios mencionados, nos endereços que serão divulgados pelo órgão. / Crédito: Divulgação / Detran-CE

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) atenderá em mais cinco municípios, a partir desta segunda-feira, 19, os candidatos com inscrições aprovadas no programa CNH Popular, edições 2023 e 2024. O programa garante a gratuidade para quem busca a Carteira Nacional de Habilitação. CNH Popular: saiba quais cidades receberão atendimento nos dias 17 e 18 de maio



Através do site oficial do Detran-CE, os aprovados podem agendar o atendimento e acompanhar a inscrição. Eles também poderão monitorar o andamento do processo de habilitação através do aplicativo Meu Detran CE. Os candidatos devem comparecer às comissões do Detran nos municípios mencionados, nos endereços que serão divulgados pelo órgão. Em relação aos demais municípios ainda não atendidos, o Detran-CE informa que, paralelamente, divulgará o calendário de atendimentos para candidatos de outras cidades que realizaram suas inscrições nas edições 2023 e 2024.