Suspeito de roubo é baleado e preso por PMs na Aldeota

Dois homens, suspeitos de tentarem roubar um carro nas proximidades da praça Luíza Távora, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, foram presos na noite desse sábado, 17, por policiais militares. Na ocorrência, um deles foi baleado.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe da 1ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 8º BPM) fazia patrulhamento de rotina na região quando, no cruzamento da rua Costa Barros com a avenida Rui Barbosa, recebeu informações sobre um assalto em andamento na rua Jaguaruana.