Forças de Segurança do Ceará prendem 50 pessoas em menos de 24 horas

Em menos de 24 horas da Operação Integração Saturação Total no Ceará , as Forças de Segurança capturaram 50 pessoas, sendo 33 pessoas capturas em flagrante e 17 pessoas presas por mandados de prisão. Além das prisões, nove armas de fogo e 581 gramas de drogas foram apreendidas na ação.

No bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, uma mulher de 28 anos, com uma quantidade de entorpecentes (não informada pela SSPDS), foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas .

Ao todo, 17 mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de supeitos pelos delitos de homicídio doloso, tentativa de homicídio, roubo, estupro de vulnerável, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.



Os 17 suspeitos foram capturados na Capital, nos bairros Vicente Pinzón, Henrique Jorge, Aerolândia, Barra do Ceará e São João do Tauape, além do município de Caucaia e no estado de São Paulo.