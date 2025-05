Suspeitos de assalto são presos e 12 celulares encontrados no Ancuri

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a equipe de motopatrulhamento da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) foi alertada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre a ocorrência de diversos assaltos na região do Ancuri .

Dois homens , suspeitos de cometerem uma série de assaltos , foram presos por policiais militares na noite desse sábado, 17, no residencial Alameda das Palmeiras I, localizado no bairro Ancuri , em Fortaleza . Os agentes de segurança também apreenderam 12 smartphones .

Conforme as informações repassadas, no último registro dos criminosos, eles estavam em rota de fuga pela BR-116. As vítimas relataram que os assaltantes estavam em uma motocicleta vermelha e um deles usava camisa preta com estampa, enquanto o outro usava camisa cinza.

"Com base no rastreamento de um dos celulares roubados, a equipe de motopatrulhamento localizou a possível posição dos suspeitos na rua 14, Alameda das Palmeiras I", informou a PMCE.



"Os militares, com apoio da viatura da 1ª Cia/16º BPM, abordaram diversos indivíduos e identificaram dois homens com as características informadas pelas vítimas".