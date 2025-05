Previsão do tempo no Ceará: Sol com variação de nuvens e chuvas isoladas

No domingo, 18 de maio, são esperadas chuvas fracas pela manhã na faixa litorânea e Sertão Central, conforme prevê a Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê, para este sábado,17, sol com variação de nuvens e chuvas isoladas no Ceará, com intensidade que pode variar de fraca a moderada, ocasionalmente forte.

Ainda conforme a Funceme, no domingo, 18, são esperadas chuvas fracas pela manhã na faixa litorânea e Sertão Central. Pela tarde, os registros isolados ocorrem no noroeste do Estado e, durante a noite, nas regiões da Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns.