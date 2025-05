Litoral do Nordeste continua em estado de atenção para chuvas, segundo Inmet

Inmet alerta para chuvas no Nordeste / Crédito: Giordano Barros/ O POVO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas no Litoral do Nordeste entre sábado, 17, e terça-feira, 20. As pluviosidades se concentrarão na região entre Rio Grande do Norte e Bahia, neste fim de semana. LEIA TAMBÉM | Chove em mais de 40 cidades do Ceará; confira previsão do tempo para o fim de semana

O instituto emitiu alerta laranja (perigo) para áreas nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe para os próximos dias. Os acumulados nessas localidades podem chegar a 100 milímetros (mm), conforme os modelos de previsão do Inmet. Outro destaque para as chuvas é o estado da Paraíba. A pluviosidade na área litorânea pode variar entre 33 e 50 mm, segundo o Instituto. Causas das chuvas no Litoral Nordestino O Inmet comunica que as causalidades das chuvas volumosas são a atuação de um cavado no litoral da região, potencializadas pelo transporte de umidade do oceano. O Ceará, por sua vez, não recebeu alerta do Instituto. Até as 8h da última sexta-feira, 16, os maiores volumes de chuva registrados no País ocorreram em Natal, no Rio Grande do Norte, com 48,8 mm, e Camaratuba, na Paraíba, com 31,4 mm.